(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Manovra: Calderone (FI), dichiarazioni Degni suscitano sconforto

“Le dichiarazioni del dottor Degni suscitano sconforto. Non c’è altro da aggiungere”.

Così in una nota Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.

