Iva Gas, Barbera (PRC): “Nuova stangata. Il governo Meloni cancella sconto anti inflazione”

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 *Iva Gas, Barbera (PRC): “Nuova stangata. Il governo Meloni cancella lo

sconto anti inflazione”*

“Altro regalo del Governo Meloni per famiglie e imprese, visto che non ha

rinnovato lo sconto anti inflazione sull’Iva che era stato deciso

nell’autunno 2022. In sostanza l’Iva sul gas metano passerà dal 5% al 10%

sui primi 480 metri cubi di consumo, ma solo per gli usi civili, e al 22%

sui restanti consumi. Una stangata di circa il 12% per le famiglie, visto

che il consumo medio per una famiglia si attesta a circa 1.400 metri cubi

all’anno. Si parla di aumenti medi per le famiglie di almeno 300 euro

annui per cucinare e riscaldarsi. A questa situazione, si aggiungeranno

anche gli effetti negativi determinati dalla fine del mercato tutelato che

in questi anni ha protetto una vasta fascia di consumatori, con rincari

molto più contenuti rispetto a quelli praticati agli utenti del mercato

libero, con buona pace di chi ha continuato ad invocare in questi anni la

superiorità della liberalizzazione di tali mercati. Anche la decisione di

non rinnovare la riduzione dell’Iva sul gas metano è una chiara

dimostrazione della scarsa attenzione del governo Meloni rispetto alla

tutela sociale di quei larghi strati della popolazione che hanno visto

ridurre, in questi anni, il loro potere di acquisto”. E’ quanto dichiara

Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione

Comunista.