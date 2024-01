Concessioni balneari, Iervolino (Radicali): Uno scandalo che va avanti da troppi anni

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 La storia infinita, tutta italiana, sulle concessioni balneari ha avuto

l’ennesimo capitolo tragicomico pochi giorni fa. Infatti, il 30 dicembre,

il Presidente Mattarella ha promulgato la legge annuale per il mercato e la

concorrenza, inviando a Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, e a Giorgia

Meloni una lettera nella quale sottolinea “i profili di contrasto con il

diritto europeo” e rilevando come siano “indispensabili, a breve, ulteriori

iniziative di Governo e Parlamento” in merito all’ulteriore proroga delle

concessioni balneari. Siamo stati la prima forza politica – ormai tanti

anni fa – a denunciare lo scandalo delle ripetute ed illegittime proroghe,

attraverso segnalazioni alla Commissione europea e ricorsi al Tar. La

giustizia europea e quella italiana ci hanno dato sempre ragione,

nonostante questo però la lobby dei balneari è sempre riuscita a farla a

discapito delle tante persone che vorrebbero partecipare a delle gare

aperte a tutti. Quanto successo in queste ore dimostra ancora una volta

come nel nostro Paese il diritto esista solo sulla carta, nonostante le

tante pronunce di Corti e di Tribunali. È uno scandalo che va avanti da

troppi anni.

Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali

italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

Firma – radicali.it