(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 Terremoto, Zoffili (Lega): “Solidarietà al popolo giapponese”

Roma, 1 gen. – “Esprimo la mia più sentita vicinanza in rappresentanza del Gruppo parlamentare d’amicizia Italia-Giappone e della delegazione italiana Osce al popolo giapponese, alle sue Istituzioni per tramite del collega On. Akira Amari e dell’Ambasciatore in Italia S.E. Satoshi Suzuki e ai nostri connazionali per il terremoto che ha colpito il Paese il primo giorno dell’anno, pregando in particolare per le vittime e i loro familiari. Ho sentito e confermato al nostro Ambasciatore italiano a Tokyo S.E. Gianluigi Benedetti la nostra disponibilità per ogni necessità nell’ottica della fattiva e consolidata collaborazione e cooperazione tra Italia e Giappone, paese partner Osce, anche sul fronte parlamentare”.

Così il Deputato della Lega Eugenio Zoffili, Presidente della sezione bilaterale UIP Italia-Giappone del Parlamento italiano e Capo della Delegazione parlamentare italiana OSCE.