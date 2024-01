(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 Sparo veglione, Ruotolo (Pd): Rai nasconde notizia, opinione pubblica ha dovere di conoscere

“La ignorano quasi i telegiornali della sera, nascondono la sparatoria di fine d’anno alla festa del sottosegretario Delmastro e del deputato Pozzolo di Fratelli d’Italia eppure in queste ore gli esponenti della destra si sono indignati per i botti, gli spari e i feriti in strada e non dicono ancora nulla sul colpo sparato dalla pistola del deputato che ha ferito un parente di un agente di scorta del sottosegretario alla giustizia? Abbiamo bisogno che la Rai torni ad essere servizio pubblico, a dare cioè le notizie e l’opinione pubblica ha il dovere di conoscere vizi privati che privati non sono della destra che governa il nostro Paese”.