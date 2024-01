(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 Sparo a veglione, Ruotolo (Pd): sono questi gli uomini di governo che ci meritiamo?

” Un deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, alla festa di Capodanno ha ferito alla gamba il genero di un agente di scorta del sottosegretario Andrea Delmastro. Si, di quel sottosegretario rinviato a giudizio per riveleazione di segreto sul caso Cospito. Stavano insieme festeggiando l’arrivo del 2024. Sono questi gli uomini di governo che ci meritiamo? Altrove, nei Paesi liberali, lasciano le istituzioni deputati e ministri colti in flagranza con titoli di studio inventati o per aver pagato in nero le collaboratrici domestiche. Nun è cos e niente, avrebbe detto Eduardo de Filippo. P.S. Il deputato dice che la pistola era sua ma che non ha sparato lui. Chi ha sparato? Chi aveva la sua arma?”.