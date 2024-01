(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 CULTURA, PETRENGA (FDI): COMPLIMENTI A SANGIULIANO PER LAVORO RILANCIO MUSEI

“Faccio i miei complimenti al ministro della Cultura Sangiuliano per il lavoro portato avanti fin qui per il rilancio del sistema museale italiano. I musei rappresentano la forza motore della nostra cultura nazionale e su di essi è importante investire sempre di più come il nostro governo ha mostrato di saper fare. Come ha sottolineato lo stesso Ministro, c’è una forte richiesta di bellezza all’interno della quale sono richiestissimi i nostri musei e parchi archeologici. E’ quindi importante intercettare questa grande domanda di bellezza e di cultura migliorando la qualità dei nostri servizi con le aperture straordinarie e tutti gli altri interventi che sono stati e saranno messi in campo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.