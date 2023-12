Pietrabbondante: recuperati dai VF due cani rimasti bloccati

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Oggi 31 dicembre 2023, nei pressi di località Tre Termini a 1300 mslm nel comune dì Pietrabbondante due cani entrati in un cunicolo sono rimasti bloccati in un angusto anfratto. Allertati i Vigili del Fuoco di Agnone (IS) hanno raggiunto, a piedi, la zona impervia ove presumibilmente stavano i cani, e con una micro camera di ispezione hanno perlustrato alcune tane. Trovato gli animali alcuni Vigili del Fuoco hanno provveduto a allargare il passaggio per permettere di poter raggiungere i cani che erano rimasti bloccati nel tentativo di trovare una uscita. Dopo alcune ore di intenso lavoro sono stati raggiunti, liberati, e consegnati, sani e salvo ai legittimi proprietari.

Ufficio per i rapporti con i mass media. Vigili del Fuoco di Isernia