(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Superbonus. Ricchiuti (FdI): dati IEA confermano che scelte governo sono giuste

“Secondo i dati dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), l’Italia nel 2022 ha speso 57 miliardi di dollari in materia di efficienza energetica degli edifici, mentre gli altri Paesi del mondo, tutti insieme, hanno speso 228 miliardi. La nostra Nazione ha quindi investito circa il 20% della cifra mondiale totale. Ora qualcuno dalla sinistra, capace solo di gettare benzina sul fuoco, dica se è umanamente possibile che una Nazione con il debito come il nostro potesse permettersi una cosa del genere e in così poco tempo. Qualcuno non è contento dello sforzo del Governo di andare incontro ai redditi medio bassi per terminare i lavori, ma con questi nessuno avrebbe saputo fare di meglio senza far saltare il banco o tagliando sanità e welfare”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile del Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi.

