RIFIUTI. ROMA, GIANNINI (LEGA): CAMPIDOGLIO AVANTI SU BIODIGESTORE A CASAL

SELCE VICINO MALAGROTTA. SCELTA INOPPORTUNA E PERSECUTORIA

“La Giunta Capitolina ha approvato la delibera presentata dall’Assessore

Alfonsi, con cui AMA viene individuata quale soggetto realizzatore degli

impianti ammessi ai finanziamenti per la realizzazione, tra gli altri, del

maxi biodigestore da 120mila tonnellate di rifiuti l’anno a Casal Selce.

Una scelta totalmente erronea e inopportuna, che con quasi 70 milioni di

fondi pubblici appesantisce la zona ovest della Capitale con un altro

carico di forte impatto ambientale. Tutto ciò dopo che per decenni la Valle

Galeria, ha già dovuto sopportare forti criticità sociali e sanitarie, non

ultima l’incendio, purtroppo forse doloso, di Malagrotta. Una pioggia di

soldi con cui si sarebbero potuti realizzare altri impianti, che ovviamente

occorrono, ma più piccoli e meno impattanti, in varie aree di Roma, in modo

da non creare zone X dove convergono i rifiuti di mezza città. Ma la parola

fine non è ancora detta, perché molti sono i ricorsi al TAR ed al fianco

di cittadini e comitati scenderemo in strada, gomito a gomito, per impedire

questa scelleratezza”. Così in una nota Daniele Giannini, dirigente

regionale della Lega.

