(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 *MANOVRA 2024, BARBERA (PRC): “LEGGE DI BILANCIO RETRIVA E INIQUA CHE

DANNEGGIA IL PAESE E IMPOVERISCE LE CLASSI POPPOLARI”*

“Al di là delle chiacchiere inutili del governo Meloni, quella varata dal

Parlamento è ancora una volta una manovra di bilancio recessiva, alimentata

da ennesimi tagli alla spesa pubblica e sociale che si trova già

pericolosamente da tempo sotto il livello di guardia. L’ennesima legge di

bilancio retriva e iniqua che avvantaggerà ancora una volta quelle

corporazioni e quei ceti che rappresentano i referenti sociali dell’attuale

schieramento di destra che governa il Paese. Una legge di bilancio che è

incapace di dare risposte ai problemi del Paese prodotti dal peggioramento

della situazione economica e finanziaria, dalla guerra in Ucraina, dalla

crisi energetica, dall’inflazione e dal rialzo dei tassi di interesse.

Infatti, a parte la conferma dell’intervento del 2023 sul cuneo fiscale,

con tutte le pesanti conseguenze che avrà comunque rispetto al

definanziamento della spesa pubblica, c’è poco altro, se non briciole, per

quelle fasce sociali più deboli che hanno visto crollare il loro potere di

acquisto o perdere il proprio reddito. Il governo Meloni si illude di

aggirare gli enormi scogli rappresentati dalla complicata congiuntura

internazionale con una politica economica che rinuncia a svolgere una

funzione di redistribuzione delle risorse a favore delle classi sociali più

svantaggiate, pensando che sia sufficiente delegare al mercato e alle

imprese la funzione di creare e distribuire ricchezza nella società,

secondo i peggiori dettami della dottrina liberista e senza grandi novità

rispetto alle ricette economiche del passato. Una tragedia per il Paese nel

suo complesso che accentua quella situazione di declino economico che

stiamo subendo da tempo, con conseguenze devastanti soprattutto per le

classi popolari che vengono trascinate progressivamente nel baratro della

povertà. Ovviamente di questa situazione sono responsabili anche le forze

di opposizione parlamentare incapaci di contrastare tale deriva e di

delineare alternative credibili per il Paese. Il 2024 non sarà un anno né

facile, né felice”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del

comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.