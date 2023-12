(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 PNRR, SCURRIA (FDI): RICHIESTA QUINTA RATA, ALTRO SUCCESSO DI FITTO E DEL GOVERNO MELONI”

Roma, 29 dicembre: “ La richiesta di pagamento della quinta rata del PNNR, conferma la caparbietà e la determinazione del Governo Meloni e del Ministro Raffaele Fitto”, lo dichiara il Senatore Marco Scurria, segretario della Commissione Politiche Europee.

“ L’Italia risulta in anticipo sui tempi, rispetto agli altri Stati e mette per l’ennesima volta a tacere gli uccelli di sventura della sinistra. Dopo 14 mesi di Governo, l’Italia porta finalmente progetti concreti e prospettive in Europa. Concludiamo il 2023 con grandi risultati per portarne di più grandi, fin da subito, nel nuovo anno che verrà”, conclude il senatore.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica