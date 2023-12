(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 OBESITA’, VIA LIBERA A ODG CAPPELLACCI(FI): “VOLONTA’ POLITICA FORTE PER AFFRONTARE QUESTIONE CHE AFFLIGGE MILIONI DI ITALIANI”.

“Inserire l’obesità nei livelli essenziali di assistenza, riconoscerla come patologia prioritaria nel Piano Nazionale Cronicità, assicurare l’accesso uniforme sul territorio nazionale alle prestazioni sanitarie e alle terapie indicate per il trattamento dell’obesità”. Sono questi gli impegni assunti dal Governo in seguito all’ordine del giorno presentato dal Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute, Ugo Cappellacci, e accolto in sede di voto della Legge di Bilancio. “Si tratta – evidenzia Cappellacci- di una ‘pandemia silenziosa’ che desta l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e che in Italia coinvolge quasi 6 milioni di pazienti e 23 milioni di cittadini in eccesso di peso, di cui 17 in grave sovrappeso che rischiano di diventare futuri pazienti obesi. Peraltro l’obesità spesso accompagna, favorisce o aggrava altre patologie. A fronte di questa situazione, occorrono strumenti straordinari come un piano di contrasto idoneo a predisporre nel territorio le cure necessarie e ad attivare politiche di prevenzione e di promozione di stili di vita che nel tempo riducano sensibilmente il fenomeno. Quello di oggi è un primo, significativo, passo in avanti che sancisce una volontà politica forte. C’è una sensibilità nuova, che coinvolge non solo le forze di Governo ma anche quelle di opposizione e che, come già avvenuto in questa Legislatura su provvedimenti rilevanti in materia di salute, sarà il migliore strumento – ha concluso Cappellacci- per accelerare le azioni individuate e raggiungere i risultati”.

