(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 Milleproroghe: De Palma “Tutelare laboratori analisi per garantire diritto alla salute e livelli occupazionali”

“Con il DL Milleproroghe il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale viene prorogato al 31-12-2024. La rete dei laboratori analisi è una eccellenza del nostro territorio e ci stiamo battendo per salvaguardarla, così da garantire il diritto alla salute, il diritto d’impresa e la tutela dei livelli occupazionali. Ringrazio il Ministero della Salute ed in particolare modo il Sottosegretario Gemmato per l’impegno manifestato al fine di raggiungere questo risultato. Auspico che i dirigenti della regioni ed in particolare della regione Puglia vogliano aprire una interlocuzione corretta con i laboratori di analisi convenzionati, che sono certo vorrà valorizzare l’apporto della sottocommissione istituita presso la stessa Regione Puglia, per conservare il servizio di medicina di laboratorio su tutto il territorio regionale senza doversi trasformare forzatamente in punti prelievo, con il rischio di licenziamento di circa 2000 professionisti, con il solo scopo di produrre un indiscutibile vantaggio alle poche multinazionali interessate all’accentramento dell’attività per ottenere profitti nella struttura centrale cd. HUB.” Così in una nota l’on. De Palma, capogruppo Forza Italia in Commissione Finanze.

