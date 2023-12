(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 MANOVRA: RUSSO (FI), APPROVATO NOSTRO ODG PER RINVIO PLASTIC TAX

“La “plastic tax” è un’imposta di 0,45 euro che produttori, importatori e consumatori dovrebbero pagare per ogni chilo di prodotti di plastica, un balzello che finirebbe inevitabilmente per scaricarsi sulle famiglie. Non soltanto è sbagliata in quanto nuova tassa, ma la “plastic tax” non ha neanche una vera finalità ecologica specie in un Paese che è ai vertici europei per capacità di riciclare i rifiuti, che ha una tasso di raccolta differenziata del 56,5%. L’entrata in vigore della “plastic tax” rischia inoltre di danneggiare un comparto produttivo ed economico che è una eccellenza, secondo in Europa solo dietro la Germania, che fa contare oltre 11 mila imprese attive, produce un fatturato di oltre 30 miliardi di euro e impiega 110 mila addetti. Per tutte queste ragioni Forza Italia ha presentato e portato alla approvazione un ordine del giorno – a mia prima firma – col quale abbiamo impegnato il governo a prevedere un ulteriore differimento della sua entrata in vigore, già prevista per l’estate”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, in una nota.

