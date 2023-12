(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 Manovra: Barelli, governo aggancia la crescita sostenendo redditi più bassi

In un contesto difficile, “il governo ha promosso una manovra di eccezione per agganciare la crescita, tenendo in particolare riferimento il sostegno ai redditi più bassi”: “10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale; 4 miliardi per la riduzione dell’Irpef, 5 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego; 3 miliardi per la sanità pubblica compreso il rinnovo dei contratti; 1 miliardo per il conguaglio delle pensioni; 1 miliardo per il sostegno delle famiglie; 9 miliardi di investimento complessivo per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. La nostra scelta è stata quella di mettere immediatamente più soldi a disposizione dei lavoratori e delle famiglie”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in dichiarazione di voto sulla legge di bilancio. “Quando siamo arrivati al governo – ha proseguito -il taglio del cuneo fiscale era al 2%, ora è al 7% per i redditi fino a 25 mila euro e al 6% per i redditi fino a 35 mila euro, circa 100 euro in più al mese in busta paga. L’altro pilastro di questa manovra è la riforma fiscale che con la riduzione dell’Irpef garantirà un ulteriore beneficio economico, stimato da Banca d’Italia in circa 600 euro l’anno a famiglia”. Barelli ha ricordato poi “i 113 milioni stanziati a favore degli emolumenti complessivi del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico: “i nostri militari, carabinieri, forze di polizia e vigili del fuoco che ogni giorno, ora dopo ora, svolgono un lavoro encomiabile e nei confronti dei quali va la gratitudine e la riconoscenza di Forza Italia”. “C’è poi la questione della cedolare sugli affitti brevi: su questo Forza Italia, che da sempre è a sostegno della casa, ha svolto un gran lavoro che alla fine è stato premiato. La cedolare su un immobile destinato ad affitti brevi rimarrà al 21%, sia nel caso vi sia un solo immobile destinato ad affitto, sia nel caso in cui lo stesso proprietario destini più di un immobile a tale attività, e sarà lui a scegliere su quale immobile applicare la cedolare al 21%. Allo stesso tempo, però, Forza Italia, nel decreto anticipi, ha ottenuto l’introduzione del CIN, il codice identificativo nazionale che consentirà a chiunque di svolgere attività di locazione breve o turistica nella trasparenza, nella regolarità e nella sicurezza di tutti, facendo emergere il nero e quindi l’evasione. È la prima legge di bilancio e ancor di più il primo Natale che noi di Forza Italia viviamo senza il nostro presidente Silvio Berlusconi. È il presidente Berlusconi che ha permesso a tutti noi di essere qui oggi, dopo trent’anni dalla nascita di Forza Italia, forza indispensabile per il governo e il nostro paese. Con la sua capacità e lungimiranza ha formato e plasmato una classe dirigente che prosegue e proseguirà con ferma decisione la sua opera e che garantirà la prosecuzione della strada da lui indicata”, ha concluso, annunciando il voto favorevole di Forza Italia.

