Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 28 dicembre 2023

comunicato stampa

Rimini, un capodanno da sold out. Visit Rimini: “Trend migliore del periodo pre Covid”. Il vademecum di tutte le cose da fare il 31 dicembre

Un capodanno da tutto esaurito. Fra last minute e last second, Rimini viaggia verso 500 alberghi da sold out. E’ quanto segnala Visit Rimini che, pur con qualche cancellazione dovuta alle malattie di stagione, ampiamente compensata dalle continue nuove richieste, annuncia un barometro delle prenotazioni verso il riempimento delle strutture alberghiere.

“Continuano ad arrivare tante richieste – commentano da Visit Rimini –. Il 90% dei turisti arriva dall’Italia e la cosa interessante è che solo il 10% soggiorna una sola notte: il 70% delle prenotazioni, infatti, viaggia dalle 2 alle 3 notti e il 20% sceglie di fermarsi dai 4 giorni in su. Possiamo dire che la vera novità di quest’anno è l’affermarsi – accanto ai target consolidati delle famiglie con bambini che abbinano il soggiorno ai parchi tematici e delle coppie giovani che cercano un weekend romantico – della ‘coppia senior’, interessata all’arte, che sceglie Rimini come città da visitare per un’esperienza culturale, grazie ai suoi musei e alle occasioni di visite che sa offrire. Un target generalmente con alta capacità di spesa, che tende a fare diversi short break spalmati in un anno e che con il passaparola allarga la platea degli ospiti potenzialmente interessati”.

Oltre alle strutture ricettive, anche l’offerta degli Airbnb viaggia verso ottime percentuali di riempimento. Su quest’ultima piattaforma, facendo una ricerca per la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio in tutta la provincia, quasi nulla si trova al di sotto dei 280 euro per appartamento, con picchi oltre i 400 euro.

«I dati degli hotel – continua Visit Rimini – sono con un trend di crescita del 10% rispetto al capodanno del 2022, meglio anche del periodo pre Covid, il fermento c’è e si vede e i telefoni continueranno a squillare fino al 31 dicembre. Anche i prezzi delle camere registrano un +10% in più rispetto allo scorso anno. Molto interessante si annuncia anche il weekend della Befana, con tante prenotazioni dal 5 al 7 gennaio e molta richiesta anche grazie ai tornei di basket e pallavolo. Sicuramente il trend è di crescita rispetto allo scorso anno, con presenze che andranno ad aumentare da qui alla Befana”.

Il programma degli eventi del 31 dicembre a Rimini

Il concerto di piazzale Fellini con Biagio Antonacci, i fuochi d’artificio sul mare e i tanti capodanni diffusi in centro storico, l’incendio al Castello con mille cascate di fuoco in piazza Malatesta e lo spettacolo di videomapping immersivo al Teatro Galli sono solo alcune delle 100 cose da fare a Rimini per traghettarsi verso il nuovo anno

Da Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, a Kelly Joyce, e ai protagonisti del clubbing riminese con i maestri della consolle Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino e ancora Mark Lanzetta, Davide Ruberto, i dj del Velvet Club&Factory, Dj Fullnelson e Dj Lappa, e del Satellite Rock Club, Dj Capoz e Dj Accio. E ancora i giovani talenti della Music Academy, il jazz al Teatro Galli, la musica classica al Museo della Città e il Concerto del gruppo Nashville & Backbones alla Domus del Chirurgo, la musica latina con dj set dj Rafael Nunez al teatro degli Atti. E ancora l’emozionante spettacolo Incendio al Castello, con due performance alle 00.30 e alle 02.00. Gli scatti fotografici d’autore dalle ore 22 al Palazzo del Fulgor con Enrico De Luigi per i suoi ritratti di fine anno dal titolo Saluti da Rimini: la notte più lunga dell’anno torna con una proposta unica per qualità e quantità di suggestioni visive e sonore.

Ecco tutti gli eventi in dettaglio:

> Piazzale Fellini

ore 22.00 il concerto live ‘Tutti a Rimini’ di Biagio Antonacci.

Dal palco allestito tra il mare d’inverno e la rotonda appena intitolata a Lucio Battisti, l’artista ripercorrerà i brani che hanno segnato i trent’anni della sua carriera, diventati autentiche pietre miliari della canzone italiana.

Ad aprire il concerto di Antonacci (intorno alle 21.45) sarà l’artista Mameli, musicista eclettico, che vanta collaborazioni con Alex Britti e Lorenzo Fragola, produttore e autore delle sue canzoni, che su Spotify hanno già raggiunto più di 30 milioni di stream.

Puntuale, a mezzanotte, il countdown presentato da RDS 100% GRANDI SUCCESSI, che darà il via allo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.

Ingresso libero

> Piazza Malatesta

ore 17.00 – 19.00: “VEGLIONE 0-12”. Il divertimento inizia nel tardo pomeriggio, per dare l’occasione ai più piccoli e alle famiglie di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con animazione, mangiafuoco e giocolieri.

ore 19.30 – 22.30 Aperitivo animato dai giovani talenti della DJ Music Academy

A seguire ore 22.30 – 03.00: Sfida Rock I migliori dj del Velvet Club&Factory, Dj Fullnelson e Dj Lappa, e del Satellite Rock Club, Dj Capoz e Dj Accio, si danno “battaglia” spaziando dagli anni ’70 ad oggi, a colpi di musiche elettroniche, psichedeliche e sonorità italiane alternative.

> Castel Sismondo

Incendio al castello

Subito dopo lo scoccare dell’anno nuovo, occhi alzati verso il castello. Protagonista di Piazza Malatesta sarà lo spettacolo dell’Incendio al castello, un momento unico che metterà il castello malatestiano al centro di uno spettacolo tra magia e sogno, fra cascate di fuochi, scie colorate e fiamme e fontane intermittenti in vari colori, con forme ed effetti sincronizzati al tempo della musica. Saranno più di mille gli effetti luminosi creati per far risplendere il castello in tutta la sua bellezza con coreografie suggestive ed effetti particolari e nuovi sul piazzale fronte Rocca, sulla Rocca e sui vari torrioni. Lo spettacolo verrà proposto in due repliche (alle 00.30 e alle 2.00) per far emozionare il pubblico nella notte più attesa dell’anno.

> Piazza Cavour

Dopo un aperitivo animato dai giovani talenti della DJ Music Academy (ore 18.30 – 22.00), arriva l’eclettica cantante internazionale Kelly Joyce, che, con uno stile ispirato al cabaret francese degli anni ’30, creerà insieme alla sua storica band e ai ballerini Ramsy Flow e Diego Mades (dai programmi Mediaset e dal corpo di ballo di Angelo Pintus) un’atmosfera charleston unica (dalle ore 22.00 alle 23.00 circa).

Ore 23.30 – 00.30: Mezzanotte con la Radio ufficiale del Capodanno di Rimini, RDS 100% GRANDI SUCCESSI. A guidare l’evento in piazza Cavour, in attesa del nuovo anno, ci sono le voci di due speaker noti al pubblico, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini che, con la loro complicità e la loro energia, animeranno la serata per brindare al 2024.

Prima e dopo il countdown (dalle ore 23.00 e dalle ore 00.30 fino alle 03.00 del mattino): Rimini Dance Night, un viaggio attraverso la storia della musica dance direttamente dalle dancefloor di tutta Italia con i dj del clubbing storico riminese come Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino e ancora il violinista noto per le performance nei migliori club del Paese Mark Lanzetta, il percussionista Davide Ruberto che si esibisce con i suoi strumenti elettronici nei migliori club italiani ed europei.

>Teatro Galli, Sala Ressi

Black Coffee Roaring

Concerto dal vivo con Cristina Vitri – voce, Stefano Pagliarani – piano, Franco Mongiusti – contrabbasso, Alessandro Pagliarani – sax, Luca Piccari – batteria, per una serata Jazz, in collaborazione con la scuola di ballo The Stompers e Sara Ottaviani.

Orario: dalle ore 23.00 alle 02.00 circa

Nella platea del teatro, dalle ore 10 alle ore 03.00, un grande occhio si aprirà sul soffitto per ammirare lo spettacolo di videomapping artistico “Renovatio mundi” fra creatività, luci, proiezioni e installazioni immersive.

Ingresso libero

>Teatro degli Atti

Hola Latinoamerica

Al complesso degli agostiniani si festeggia con i ritmi latino-americani dai Caraibi centro e Sudamerica con danze e spettacoli, tra salsa, bachata, tango, samba fogo e capoeira.

L’atmosfera festosa carnevalesca è a cura del gruppo Grancaribe Rimini. Dj set dj Rafael Nunez.

Dalle ore 22.00 alle 03.00 Ingresso libero

>Museo della città

Brindisi d’arte in musica: un Concerto per arpa e flauto, con Agnese Contadini all’arpa e Filippo Mazzoli al flauto. Il programma propone i grandi capolavori per flauto e arpa del ‘900. Un viaggio attraverso nuances, sonorità arcane ispirate all’antica Grecia e miti raccontati dalla fusione di flauto e arpa. A seguire il tradizionale brindisi di mezzanotte.

>Domus del chirurgo

Coast to Coast, dall’Adriatico al Pacifico. Concerto del gruppo Nashville & Backbones

Fra i mosaici della Domus del chirurgo che rimane eccezionalmente aperta dalle 21.00 fino alle 2 del mattino, il concerto, a cura di Risuona Rimini, ci porta in un viaggio musicale nella west coast californiana lungo la Road66 fino ad arrivare nel Regno Unito e in Irlanda per giungere fino a casa dove i nostri cantautori De Gregori e De Andrè hanno pescato a piene mani da quelle tradizioni musicali per regalarci molte tra le più belle canzoni degli ultimi 50 anni.

Inizio concerto ore 22.30, con una pausa intorno alla mezzanotte e termine alle ore 02.00 – Ingresso libero

> Palazzo del Fulgor

Saluti da Rimini

Dalle ore 22 al Palazzo del Fulgor prendono il via gli scatti fotografici di Enrico De Luigi per i suoi ritratti di fine anno. Ingresso libero.

>Cinema Fulgor

Capodanno al Cinema

Nel cinema di Fellini si festeggia l’arrivo del 2024 con uno dei film proposti nelle sale cinematografiche per Natale in un’unica proiezione in prima serata (21:00/21:30). Al termine del film, sarà offerto un buffet dolce per brindare insieme allo scoccare della mezzanotte (compreso nel biglietto). Successivamente la serata prosegue con l’Anteprima notturna del film “Il ragazzo e l’airone” regia di Hayao Miyazaki, nella Sala Federico alle ore 00:30. Il film, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, racconta la crescita psicologica di un adolescente attraverso le interazioni con i suoi amici e lo zio.

Ingresso: 8 € – il biglietto include una proiezione e il brindisi con buffet dolce

Info: http://www.cinemafulgor.com

>Fiera di Rimini

GALACTICA NYE Festival