(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 Bimba morta, Nappi (Lega): sciacallo è chi continua a negare il diritto

alla salute ai campani

“Il vero sciacallo che strumentalizza pure le tragedie e senza prendersi le

proprie responsabilità continua a negare il diritto alla salute ai campani,

ha un nome e un cognome: Vincenzo De Luca. Senza contare il fatto che il

governatore non conosce nemmeno la distanza tra Torre Annunziata e

l’Ospedale del Mare. Altro che 5 minuti per raggiungere il pronto soccorso

più vicino. Davanti al dolore dei genitori della piccola avrebbe fatto

meglio a restarsene in silenzio, ma proprio non ce la fa a tacere.

Vergogna”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio

regionale della Campania.

