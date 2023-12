(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Pnrr, Zullo (FdI): smentiti gufi di sinistra

“L’Italia raggiunge un altro importante obiettivo sul fronte Pnrr. Il pagamento versato oggi da parte dell’Ue della quarta rata da 16,5 miliardi rappresenta l’ottimo lavoro svolto dal governo Meloni e dal ministro Fitto che sono riusciti a conseguire tutti i 28 obiettivi prefissati. Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l’attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonché importanti riforme nei settori dell’inclusione sociale e degli appalti pubblici. Le Cassandre e i gufi di sinistra sono stati smentiti per l’ennesima volta”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Lavoro di Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica