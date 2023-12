(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 PNRR, SCURRIA (FDI): ANCORA UNA VOLTA SMENTITO CATASTROFISMO SINISTRA

“L’anno non poteva chiudersi nel migliore dei modi, questa mattina l’Italia ha ricevuto la quarta rata del Pnrr. Il presidente Meloni, e tutto il Governo, si erano impegnati con gli italiani in nome di questo risultato, e come succede ogni volta che Giorgia Meloni da una parola, lo hanno ottenuto. Anche questa volta il catastrofismo della sinistra è stato smentito dal grande lavoro di squadra tra il Governo Italiano e la Commissione Europea”.

Lo scrive in una nota Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia e segretario della commissione politiche ue.

