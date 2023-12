(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Pavia, Cattaneo (FI): “Grazie ad agenti per gesto eroismo”

“Questa mattina ho sentito il questore di Pavia Nicola Falvella per esprimere, attraverso lui, la mia più profonda gratitudine ai due agenti delle volanti che hanno salvato la vita alla giovane ragazza di 15 anni, che si è gettata nelle gelide acque del Ticino. I due agenti non hanno esitato un attimo per metterla in salvo, compiendo un vero e proprio gesto di eroismo. A loro va la nostra più profonda gratitudine, così come a tutti gli uomini e le donne delle nostre forze dell’Ordine che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza e l’incolumità dei nostri cittadini”.

Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.

