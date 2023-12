(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Manovra, Pella (FI): “Attenta a priorità famiglie, imprese e territorio”

“Una manovra corposa che tiene conto delle esigenze e delle priorità dei cittadini, delle imprese e degli enti territoriali e di tutti gli altri settori strategici per il nostro Paese. Pur nella costante necessità di tenere in ordine i conti pubblici, abbiamo predisposto misure importanti per il Paese, che riporterà l’Italia ad essere protagonista sugli scenari internazionali”.

Lo ha detto Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio della Camera e relatore della manovra, durante l’illustrazione in Aula del testo della legge di bilancio.

“Questa manovra ha il principale obiettivo di dare sostegno ai lavoratori e alle famiglie, soprattutto quelle di redditi medio-bassi. Ci sono misure in favore delle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, attraverso il rifinanziamento di 600 milioni di euro del Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, una misura importante, che mette mano ai problemi del Paese e, soprattutto, dà un aiuto alle famiglie. Abbiamo poi lavorato molto sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, assegnando un Fondo di ulteriori 282 milioni, sul tema del pagamento delle rette degli asili nido, pubblici e privati e sui congedi parentali. Importanti, poi, sono anche state le disposizioni in materia di decontribuzione dei lavoratori e sul cuneo fiscale. L’abbattimento di 6 punti per gli importi fino a 2.692 euro al mese e 7 per quelli fino a 1.923 è qualcosa di concreto e di reale, così come la riproposizione dei fringe benefits misura fortemente voluta da Forza Italia già nella scorsa manovra”, ha aggiunto.

“In materia sanitaria abbiamo finanziato il Ssn per un importo aggiuntivo di 3 miliardi; abbiamo messo 5 miliardi per il rinnovo del contratto del personale del comparto, per l’incremento della tariffa oraria, la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, l’aggiornamento dei LEA, l’abbattimento delle liste d’attesa e, soprattutto, per il potenziamento dell’assistenza territoriale”, ha aggiunto.

“Anche sul tema delle imprese, si è incentivato il credito d’imposta sulle ZES nel Mezzogiorno, abbiamo previsto rifinanziamenti per i contratti di sviluppo industriale e rifinanziato la Sabatini; sono previsti poi importanti interventi in materia di investimenti e di infrastrutture, come il ponte sullo Stretto di Messina con un importo pari a 11,6 miliardi, anche con una quota di risorse indicate per le regioni Sicilia e Calabria. Infine, le misure a favore degli enti di regioni e locali, con uno stanziamento di 5 miliardi sul rinnovo del comparto, così come quelle a favore di tutti i comuni, in particolar modo per quelli fino a 5.000 abitanti. E se il parere in ambito di conferenza unificata da parte di tutte le regioni italiani e dell’Anci è stato favorevole vuol dire che qualcosa di buono questo Governo ha fatto”, ha concluso.

