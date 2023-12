Manovra, Bonetti (Az-Per): sanità allo stremo, falso dire che sì investe di più

(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 ROMA, 27 DIC – “Il ministro Giorgetti ha detto in audizione oggi che già

ora i dati sul costo della proroga del superbonus non corrispondono alla

NADEF, cioè vuol dire che siamo già oltre quello che avevamo contemplato

come limite possibile massimo”. Lo ha detto a Sky Economia la

vicecapogruppo di Azione-Per alla Camera Elena Bonetti.

“Il governo Draghi voleva interrompere la proroga. Tutti i partiti in

Parlamento, e quando dico tutti i partiti dico tutti i partiti, hanno

sostenuto la proroga del Superbonus contro anche il parere del governo. E

il Parlamento è sovrano”, ha detto l’ex ministra del governo Draghi.

“Quei 2 o 3 miliardi oggi piuttosto che destinarli a ulteriore proroga del

bonus io li metterei sul tema sanità”, ha incalzato Bonetti. “Siamo allo

stremo, e non è vero che questa manovra mette in sanità più soldi di quelli

che sono mai stati messi, perché la spesa sanitaria aumenta e aumenterà,

perché la popolazione invecchia e aumenterà sempre di più ma non è adeguato

l’aumento che noi abbiamo messo. Ci sono liste d’attesa infinite, quindi

noi sosteniamo le famiglie se evitiamo che le famiglie debbano mettere dei

loro soldi, come sta accadendo, e si parla di miliardi di euro per potersi

curare. Altrimenti cosa succede? Che le famiglie più povere non si curano”,

ha concluso.