Consegnato il Premio GIST Information Campaign Award

(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 Il GIST premia la migliore campagna di informazione 2023

========================================================

####**Polonia miglior Ente straniero per il Turismo, **

####**Italo Treno migliore compagnia di trasporto,**

####**Go World miglior tour operator,**

####**Ermitage Medical Hotel di Abano Terme migliore Hotel & Resort,**

####**NITTO ATP Finals miglior Grande Evento:**

####**ecco tutti i vincitori del Premio GIST**

####**ICA – Information Campaign Award**

**ASSEGNATO 11° PREMIO GIST ICA – INFORMATION CAMPAIGN AWARD**

Come ogni anno, il GIST – Gruppo Italiano Stampa Turistica, ha consegnato a **MILANO** il prestigioso **Premio ICA – Information Campaign Award**alla migliore campagna di informazione realizzata dagli operatori del turismo: Enti per il Turismo Stranieri in Italia, Compagnie di Trasporto, Tour Operator, Hotel & Resort e Grandi Eventi. Giunto alla 11^ edizione, il premio si conferma di stagione in stagione l’evento clou della serata dedicata dal GIST alle festività di fine anno. Ospite d’onore, **Barbara Mazzali**, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, alla presenza di 150 ospiti tra giornalisti, rappresentanti di enti del turismo, uffici stampa e pubbliche relazioni, tour operator e sponsor, la Presidente GIST **Sabrina Talarico** e la Presidente del Premio ICA-Information Campaign Award **Donatella Luccarini** hanno consegnato le targhe ai vincitori. La Commissione giudicante composta da **Aldo Bolognini Cobianchi, Gloria Ciabattoni, Donatella Luccarini, Stefano Passaquindici, Claudio Pina, Elena Pizzetti, Massimiliano Rella** e **Gaetano Rizzo** presta particolare attenzione alle indicazioni giunte dai soci che partecipano fornendo le loro impressioni per le svariate categorie.

*Da sx: Sabrina Talarico presidente GIST, Donatella Luccarini presidente premio ICA, Information Campaign Award*

*Sabrina Talarico e Barbara Mazzali, Assessore Turismo Regione Lombardia*

**I VINCITORI DEL PREMIO GIST ICA PER LE 4 CATEGORIE:**

**Categoria Ente del Turismo: Polonia**

Grande impegno e investimenti nella promozione turistica, nella comunicazione che stanno portando risultati di tutto rispetto. Varsavia, premiata come **Miglior Destinazione Europea del 2023**, vanta un centro storico, la Città Vecchia, iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La Polonia è sempre presente alle fiere del settore turistico per far conoscere il suo variegato territorio. Destinazioni imperdibili, dal Baltico con 770 km di costa e Danzica, alla Terra dei Mille Laghi. Dai festeggiamenti per i **550 anni della nascita di Copernico** ai viaggi “formato famiglia” con tante attrazioni dedicate ai bambini. Castelli, fortezze, oasi naturalistiche si alternano a numerosi centri culturali, artistici e scientifici. Ha ritirato il premio Dominika Cichocka, Responsabile della Comunicazione & Marketing dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, accompagnata da Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – Agenzia di Comunicazione Marketing per il Turismo.

*Da sx: Sabrina Talarico, Dominika Cichocka, Angela Marini, Barbara Mazzali, Donatella Luccarini*

**Categoria Compagnie di Trasporto: Italo Treno**

È il **primo operatore privato italiano sull’Alta Velocità**, collega 59 stazioni di 51 città. Italo è sempre attento alle esigenze dei viaggiatori con una serie di proposte e tariffe molto convenienti. La sua Mission è offrire un servizio che sia sicuro, affidabile e tecnologicamente all’avanguardia con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Sempre attento al format di comunicazione moderno e sostenibile. Il tutto finalizzato a informare in modo chiaro e immediato i clienti anche attraverso i canali BTL. Nel maggio 2023 ha acquistato Itabus dando vita ad un gruppo multimodale in grado di offrire un reale servizio di mobilità integrata con 100 bus MAN di ultimissima generazione per collegare l’Italia. Ha ritirato il premio Patrick Pacilli, Commerciale Nord Italia.

*Da sx: Sabrina Talarico, Stefano Passaquindici, Patrick Pacilli commerciale Italia, Donatella Luccarini*

**Categoria Tour Operator: Go World**

Per la grande visibilità alle manifestazioni fieristiche del turismo con ampi e accoglienti stand. Inoltre, è spesso presente con spazi pubblicitari su giornali e TV. Un gruppo di tour operator dall’esperienza decennale animato da entusiasmo e spirito di esplorazione, supportato dal costante dialogo con partner locali. Lo staff di **Go World** si contraddistingue per la conoscenza diretta ed approfondita delle destinazioni e per l’incessante ricerca di esperienze autentiche. Curiosità e continui sopralluoghi permettono di ideare proposte esclusive e innovative. Il loro punto di forza è la specializzazione e la costante attenzione alle esigenze del cliente. Go World on-line è il portale dedicato a chi vuole **costruire in autonomia la propria esperienza di viaggio**, ma con il supporto e l’assistenza di un operatore esperto. Ha ritirato il premio il Dott. Ludovico Scortichini CEO di Go World accompagnato dal Sig. Marco Berettini, Responsabile Commerciale.

*Da sx: Sabrina Talarico, Ludovico Scortichini, Donatella Luccarini, Marco Berettini*

**Categoria Hotel & Resort: Ermitage Medical Hotel di Abano**