(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 Bilancio, Rixi: Intervento Giorgetti fotografa responsabilità governo

Roma, 27 dic – “L’intervento del ministro Giorgetti in commissione Bilancio fotografa la responsabilità con cui il governo affronta questo momento storico. Risanare i conti pubblici e sostenere le fasce con redditi più bassi significa investire sul futuro della nostra economia. La scelta condivisa del no al Mes ha coinciso il giorno dopo con spread in discesa e Borsa in salita. Dalla sinistra il solito rumore per nulla”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.