(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 *Arte/ La scomparsa di Eugenio Riccomini. Sgarbi: «L’ultimo sopravvissuto

della scuola di Roberto Longhi»*

ROMA – Il Sottosegretario alla Cultura ricorda la figura dello storico

dell’arte Eugenio Riccomini, già Soprintendente a Parma, scomparso pochi

giorni fa all’età di 87 anni.

*«Riccomini è stato l’ultimo sopravvissuto della grande scuola di critica

d’arte discesa dal lungo insegnamento di Roberto Longhi a Bologna, dal 1933

al 1950. Fu una scuola che, da Francesco Arcangeli a Carlo Volpe, da Andrea

Emiliani a Eugenio Riccomini, mise Bologna al centro del mondo,

innalzandone gli artisti dal Trecento fino a Morandi.*

* Riccomini era il più giovane e il più romantico. Restituì dignità al ‘600

e al ‘700 ferrarese, e alla scultura barocca a Bologna. Trovò poi la sua

nuova patria a Parma e in Correggio la pienezza della vita e dei sensi, che

ne fecero un uomo felice. Ecco: nella storia dell’arte egli trovò per sé e

per noi la felicità. Quella che si è portato nell’aldilà. Per allietarne i

cieli»*

*l’Ufficio Stampa*

(Nino Ippolito)