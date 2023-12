(AGENPARL) – mar 26 dicembre 2023 CERRETO(FDI): Caserta e Pompei fanno il boom di visitatori, vincente la

strategia di Sangiuliano

“Reggia di Caserta e sito archeologico di Pompei risultano tra i musei più

visitati in questi 2 giorni di festività. Il crescente successo

dell’iniziativa è la dimostrazione che la strategia del Ministro

Sangiuliano è vincente e i cittadini la stanno apprezzando. Del resto i

dati sono chiari e confortano la scelta che poteva sembrare poco felice. Il

Governo Meloni da sempre ha mostrato attenzione nei confronti delle

politiche culturali dando la possibilità al visitatore di essere fruitore

attivo. La nostra Nazione è ricca di bellezza paesaggistica e monumentale

ed è giusto che si dia la possibilità a tutti di poterla conoscere. Un

turismo sempre più in aumento che coniuga cultura con il buon cibo e di

questo l’Italia non teme paragoni. Andremo avanti confortati da numeri e

dall’approvazione costante che gli italiani stando dando al governo di

centro destra.” Lo ha dichiarato il deputato campano on. Marco Cerreto