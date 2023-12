(AGENPARL) – ven 22 dicembre 2023 PEREGO (DIFESA) A BORDO DI NAVE BERGAMINI PER GLI AUGURI ALL’EQUIPAGGIO DELLA MARINA MILITARE

Collegamento in videoconferenza anche con Nave FASAN in navigazione verso SUEZ. Mar mediterraneo, 22 dicembre 2023.

“Un piacere essere con voi, per mare, sulla prima delle fregate classe FREMM della Nostra Marina Militare” afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago nel suo indirizzo di saluto a Bordo di Nave Bergamini impegnata sotto egida NATO nella missione del Secondo Gruppo Navale Permanente (SNMG2) “in una missione che costituisce una presenza continua e visibile della solidità e coesione dell’Alleanza. Sono qui a portare gli auguri del Paese a tutti gli Equipaggi, uomini e donne che trascorreranno le festività in missioni importanti per gli interessi Nazionali e per il bene dell’Italia. Penso a questa Unità ma anche a quelle attualmente impegnate nell’Operazione Mediterraneo Sicuro in un’area, quella del Mediterraneo Allargato, che rende il vostro lavoro ancora più impegnativo e prezioso”.

“Grazie a tutti voi” continua il Sottosegretario “che consentite alla Marina Militare di garantire una strutturata presenza aeronavale, inclusi mezzi subacquei, in tutti i settori più cruciali della regione, compreso anche il Mediterraneo orientale, particolarmente significativo in relazione all’esigenza di proteggere rilevanti interessi nazionali e contribuire alla stabilità internazionale, in cooperazione con la NATO, l’Unione Europea, le Nazioni Unite e le altre coalizioni e alleanze cui l’Italia aderisce.

“In questo momento di crisi internazionale” conclude Perego in collegamento VTC con il Comando in Capo della Squadra Navale e la fregata europea multi missione Virginio Fasan in navigazione verso il Mar Rosso per la protezione dei traffici mercantili nazionali “con due conflitti particolarmente accesi e vicini sia all’Italia che ai confini dell’alleanza Atlantica voi continuate a difendere le linee di comunicazione marittime, a controllare la dimensione subacquea, a salvaguardare le attività economiche di interesse in alto mare e proteggere le flotte nazionali, mercantile e peschereccia, nonché i mezzi appartenenti ad altri corpi dello Stato. Grazie a tutti voi e Auguri sinceri!”

