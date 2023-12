(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Mes: Pella, abbiamo mantenuto nostra coerenza. Centrodestra è unito

“Quello che conta è cosa si è deciso ieri all’Ecofin, non è solo un patto di stabilità, ma anche di crescita. Questo vuol dire che l’Italia ha saputo portare a casa, grazie alle contrattazioni all’interno dell’Ecofin, ma in modo particolare grazie al nostro segretario Antonio Tajani, delle richieste importanti e significative di miglioramento del patto, che va verso la crescita. Questo è, credo, la cosa più importante, che interessa i cittadini. Oggi abbiamo discusso e votato una proposta che apriva solo la possibilità, una rettifica che già gli altri paesi hanno fatto, di utilizzo del MES in caso di necessità, per motivi che auspichiamo tutti non ci saranno mai”. Così Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio a Montecitorio.

“Noi – ha proseguito – abbiamo mantenuto la nostra coerenza con una posizione di astensione. Il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani aveva avvisato la Premier Meloni e il Vicepremier Salvini di quella che era la nostra posizione. Abbiamo mantenuto quella che è una doverosa e giusta apertura che dobbiamo avere nei confronti dell’Europa. In Europa abbiamo ottenuto due importanti risultati, il patto di stabilità che va verso la crescita e il patto sulla migrazione e l’asilo, di cui Forza Italia, con Antonio Tajani è stata promotrice”.

Per quanto riguarda la compattezza della maggioranza, Pella ha sottolineato: “il centrodestra è nato grazie a Silvio Berlusconi nel ‘94 e dopo 25 anni è ancora forte e unito, governa 15 regioni e tanti comuni. Oggi è alla guida di questo paese e, sul 99,9% dei provvedimenti, ha sempre avuto lo stesso voto. Il centrosinistra, invece, è fortemente disunito. Forse l’opposizione dovrebbe farsi un’autocritica e guardare in casa propria prima che in quella degli altri. Il centrodestra è unito e compatto e si rivede in quelle che sono le scelte europee e oggi, più che mai, rivendica quanto deciso all’Ecofin, basta leggere le dichiarazioni dei giorni precedenti del Vicepremier Tajani o della premier Meloni. È stato il centrosinistra oggi a dividersi sul Mes e a dimostrare di non tenerci all’unità del nostro Paese”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma