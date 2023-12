(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Mes, D’Attorre (Pd): politica irrazionale destra ipoteca il futuro del Paese

“Capire la politica europea di questa destra con categorie razionali è impossibile. Ieri, su un tema cruciale come il Patto di Stabilità, accettano un accordo che ipoteca il futuro del Paese. Oggi, su un tema inutile come il MES, dicono no. Non era più utile fare il contrario?”

Così su X Alfredo D’Attorre, componente della segreteria nazionale del Pd.

Roma,21 dicembre 2023