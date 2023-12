COMUNICATO STAMPA AGENZIA ENTRATE – Online i “Quaderni dell’Osservatorio” 2023 con le ricerche su dati e trend nel settore dell’economia immobiliare

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 ▬▬▬▬▬▬ Ufficio Stampa ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Online i “Quaderni dell’Osservatorio” 2023

con le ricerche su dati e trend nel settore dell’economia immobiliare

È disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’edizione 2023 dei “Quaderni

dell’Osservatorio. Appunti di economia immobiliare”, la pubblicazione della Direzione

centrale Servizi estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare (Dc Seomi) che propone

le ricerche e le analisi sul mercato immobiliare italiano. Il report presenta sia contributi di

rappresentanti dell’Agenzia sia di studiosi ed esperti esterni all’Amministrazione.

Gli immobili, il mercato, il rendimento – L’edizione 2023 si apre con un approfondimento

sulle caratteristiche di acquirenti e venditori nel settore immobiliare. Segue un’analisi

sull’uso del patrimonio residenziale italiano da parte dei cittadini, mentre un terzo contributo

è dedicato alla stima del rendimento di un investimento in abitazione.

Intelligenza artificiale e servizi immobiliari – La seconda parte dei Quaderni, invece, offre

approfondimenti sul tema delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per i servizi legati al

mercato immobiliare e un focus sull’utilizzo delle tecniche di sentiment analysis nel settore.

