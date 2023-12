(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 *BILANCIO ER, MARCHETTI (LEGA): “GRAZIE ALLA NOSTRA PROPOSTA TORNANO I

CORSI DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA PER GLI OPERATORI SCOLASTICI E VENGONO

ESTESI ALL’INTERA COMUNITA’”*

BOLOGNA, 21 DIC – Via libera all’emendamento Lega al Documento di Economia

e Finanza della Regione Emilia-Romagna che si propone di promuovere

protocolli d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per avviare attività

di formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in ambito

pediatrico rivolte al personale scolastico e sostenere la diffusione della

conoscenza delle tecniche rivolte a prevenire i rischi e gli incidenti

connessi all’età pediatrica anche nel contesto di comunità, senza limitare

l’azione regionale al solo ambito scolastico.

“In passato avevamo già ottenuto questo risultato, ma nel 2023 i corsi non

sono più stati finanziati. E oggi, oltre agli operatori scolastici,

chiediamo di coinvolgere l’intera comunità” ha spiegato il Daniele

Marchetti, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della

commissione Sanità, che da anni lavora per portare all’attenzione