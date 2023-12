(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Comune di Rimini

Rimini 21 dicembre 2023

Area ex Mercato Ortofrutticolo, la Giunta approva l’affidamento ad Acer del progetto di riqualificazione della zona e l’avvio del percorso partecipativo per la redazione del masterplan. Previsti ottanta moderni alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati in un contesto di nuovi servizi e funzioni per i cittadini