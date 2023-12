(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 SUPERBONUS: NEVI, “CHIUDERE LAVORI SENZA PENALIZZARE FAMIGLIE”

“Forza Italia non sta richiedendo la proroga per nuove autorizzazioni al bonus 110, semplicemente sottolineiamo la necessità di concedere un adeguato periodo per completare i lavori perché questa iniziativa ha generato notevoli complicazioni legate alla scarsità e alla difficoltà di reperire materiali. Di conseguenza, molte famiglie e condomini potrebbero non essere in grado di concludere i lavori entro il 31 dicembre, talvolta, manca solamente qualche dettaglio e quindi è essenziale garantire che queste famiglie non perdano un beneficio precedentemente previsto, per cause indipendenti dalla loro volontà. In ultima analisi, ritengo che l’impatto sulle casse dello Stato non sarà così drammatico.” Così a Sky Start Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma