RPT – COLDIRETTI: RUBANO (FI), “RIELEZIONE PRANDINI E MASIELLO GARANZIA PER EXPORT E PMI ITALIANE”

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 COLDIRETTI: RUBANO (FI), “RIELEZIONE PRANDINI E MASIELLO GARANZIA PER EXPORT E PMI ITALIANE”

“I miei migliori auguri a Ettore Prandini per la riconferma a Presidente di Coldiretti e a Gennaro Masiello per la rielezione a Vicepresidente. È innegabile l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 5 anni a sostegno delle filiere produttive italiane e alla promozione dei prodotti italiani nel mondo. La continuità del loro mandato è una garanzia per il settore agroalimentare italiano a difesa dell’export e del Made in Italy. Buon lavoro!”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia e vice coordinatore regionale del partito.

