(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Made in Italy: Toccalini (Lega), transizione ecologica si porta avanti con serietà e incentivi concreti, non con ideologie

Roma, 20 nov. – “Bene transizione 5.0, la transizione ecologica si porta avanti con serietà e incentivi concreti, non con le ideologie. La Lega sostiene da sempre che gli incentivi debbano essere destinati non solo ai grandi poli produttivi ma anche per le filiere, per i distretti e per le reti di impresa. Se da una parte c’è qualcuno che gufa, dall’altra c’è un governo pragmatico e coeso che lavora per le nostre imprese e per la tutela del Made in Italy”.

Così il deputato della Lega Luca Toccalini intervento in aula durante il Question time al ministro delle Imprese e del Made in Italy.