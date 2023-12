Comunicato stampa: Taranto: mobilitazione in corso dei lavoratori Ex Ilva in attesa dell’incontro a Palazzo Chigi

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Taranto: mobilitazione in corso dei lavoratori Ex Ilva in attesa dell’incontro a Palazzo Chigi

Dalle prime luci dell’alba i lavoratori dell’Ex Ilva di Taranto si sono mobilitati scioperando e bloccando i cancelli dell’acciaieria, in attesa dell’ennesimo incontro previsto oggi a Palazzo Chigi. I lavoratori sono esasperati, chiedono lavoro e tutele per l’ambiente e la salute.

USB da loro pieno sostegno in questa mobilitazione, le richieste al Governo sono chiare: Arcelor Mittal se ne deve andare, basta speculazione del privato, l’azienda va nazionalizzata subito!

Unione Sindacale di Base