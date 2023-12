(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Coldiretti, Nevi (FI): “Auguri a Prandini. Obiettivi comuni a tutela settore”

“A Ettore Prandini i migliori auguri di buon lavoro per la riconferma a presidente di Coldiretti. Sono certo che continuerà a lavorare con rinnovato impegno nell’interesse delle aziende del settore, fiore all’occhio del nostro sistema agroalimentare celebrato in tutto il mondo. Forza Italia collaborerà con spirito proficuo, come è stato sino ad ora, per gli obiettivi comuni a tutela del settore”.

Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e Responsabile Settore Agricoltura del partito.

