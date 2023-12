(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Ponte Stretto, Matone (Lega): “Con la sinistra Italia arretrata e bloccata dai mille ‘no’”

Roma, 19 dic. – “Se avessimo dato retta a Pci e Pds, oggi ci ritroveremmo senza l’autostrada del Sole e senza l’alta velocità ferroviaria. Praticamente un Paese totalmente paralizzato, arretrato, bloccato per colpa di una lunga sfilza di ‘No’ che fanno il paio con i troppi fallimenti a cui la sinistra ci ha abituati nella storia. Non ci stupisce affatto che oggi Schlein e compagnucci siano contrari pure al Ponte sullo Stretto. Vorrebbero ancora lasciare l’Italia ferma al palo, di fronte alla grande opportunità che infrastrutture strategiche, moderne e sicure possono offrire per far crescere il nostro Paese. Stiamo lavorando per colmare anni di ritardi infrastrutturali. Piaccia o no alla sinistra dei mille ‘No’.

Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone.