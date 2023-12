(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 PIANO MATTEI. ZANETTIN (FI): DIVENTERA’ FIORE A OCCHIELLO DELLA POLITICA ESTERA ITALIANA

“Forza Italia vota convintamente a favore del decreto che dà finalmente il via al Piano Mattei per l’Africa. Un continente in grande espansione economica e demografica, troppo a lungo ignorato dal nostro Paese e dall’Occidente. Il piano Mattei del ministro Tajani vuole rimediare a questo errore e diventerà certamente un fiore all’occhiello della nostra politica estera”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl che istituisce il Piano Mattei. “Di fronte ad un contesto geopolitico deteriorato, come quello attuale, diventa prioritario e strategico per l’intero Occidente mettere in atto un approccio del tutto nuovo verso l’Africa. In questo quadro, il nostro Paese vuole svolgere una originale funzione di cerniera per una sua naturale vocazione al dialogo e alla mediazione. Dell’Italia all’estero ci si fida più che di altri Paesi. Non è un caso che il governo del Niger ha chiesto al nostro contingente militare, unico tra quelli occidentali, di restare in quel Paese in vista di una stretta collaborazione in ambito umanitario. Il nostro vicepremier Tajani, inoltre, con scelte lungimiranti, intende mettere al centro del G7 del 2024 proprio le relazioni con l’Africa. Nel Piano Mattei non solo vengono delineate una strategia e un’organizzazione per gestire rapporti con i Paesi africani, a partire dalla creazione di una cabina di regia e di un’apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio. Ma viene inoltre previsto il coordinamento delle misure di investimento che ne conseguiranno, dalle risorse pubbliche e quelle private. E’ questa la volta buona per tradurre in pratica l’espressione “aiutiamoli a casa loro” ha concluso Zanettin.