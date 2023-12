(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 PIANO MATTEI, BARCAIUOLO (FDI): PIETRA MILIARE PER COSTRUIRE UN’ITALIA DIVERSA

“Le critiche al Piano Mattei dell’opposizione sono figlie di una narrazione non corrispondente al vero e frutto di un sentimento di invidia. E questo perché noi vogliamo fare l’interesse degli italiani proprio come fece il grande manager, cambiando la politica energetica della nostra Nazione. Il Piano Mattei rappresenta il cambio di paradigma che L’Europa deve seguire per dare una risposta al problema dell’immigrazione impedendo le partenze e garantendo ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo di raggiungere sviluppo, indipendenza e autonomia. Il punto non è togliere Africa dall’Europa ma togliere una certa Europa dall’Africa, quell’Europa che ha avuto nei confronti del continente africano un atteggiamento predatorio. Il Piano Mattei rappresenta la pietra miliare per cambiare l’Italia e l’Europa e per questo votiamo convintamente a favore”.

Lo afferma in aula in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica