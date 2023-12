cs obiettivo famiglia 2023

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Obiettivo Famiglia 2023. Interventi per le famiglie in difficoltà a San Giovanni in Marignano

Stanziati circa 25 mila euro per lo scorrimento della graduatoria Carta Solidale Acquisti

Vista la situazione di disagio economico di molte famiglie, dovuta all’inflazione ed ai rincari generalizzati, l’Amministrazione Comunale ha stabilito l’apertura della settima edizione del bando Obiettivo Famiglia, questa volta con una formula diversa.

Si specifica che i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda al Comune.

I beneficiari del contributo, nell’arco delle prossime settimane, saranno contattati direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali per gli eventuali controlli e la trasmissione del codice IBAN per l’accredito.

Agli aventi diritto sarà assegnato un contributo pari ad € 50,00 per ogni componente il nucleo familiare alla data di approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale, ossia al 10 novembre 2023.

Svolti i controlli sui nuclei famigliari e le Attestazioni ISEE, l’Ufficio Servizi Sociali contatterà i soli aventi diritto per comunicare il riconoscimento del contributo e richiedere il codice IBAN necessario per effettuare il versamento.

Inoltre, è in arrivo un ulteriore sostegno riguardante gli affitti, grazie alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1934/2023 che prevede lo stanziamento di 223.356,28 Euro del fondo affitti destinati al Distretto di Riccione, proponendone l’utilizzo a scorrimento delle graduatorie relative al bando 2022.

Grazie ai fondi della Regione Emilia-Romagna, la graduatoria distrettuale scorre di ulteriori 155 nuclei famigliari.

Di questi, 20 sono nuclei famigliari marignanesi, ai quali verrà assegnato un contributo sino a 1.500 Euro cad., per un totale di 28.356,25 Euro. San Giovanni in Marignano, dopo Riccione, è il Comune che ha ricevuto più fondi per lo scorrimento.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Michela Bertuccioli, sottolinea che “insieme ai referenti comunali dei Servizi alla persona, agli assistenti sociali, a Caritas e a tutte le Associazioni e cittadini che sono sempre a disposizione e attivi sul tema della povertà, si sta intervenendo capillarmente su ogni singola situazione di disagio economico e sociale. La rete e la collaborazione tra diverse realtà professionali, istituzionali e comunitarie permette di attivare, al di là di un aiuto economico, progetti ed accompagnamento quotidiano perché migliori in modo significativo la qualità della vita delle persone. Per questo, insieme ai vari stanziamento, abbiamo già da un anno attivato un tavolo di lavoro permanente sulla povertà e sostenuto anche Caritas come realtà attiva che ci permette soprattutto di avere la presenza di persone che entrano a far parte della vita di famiglie in difficoltà con una presenza reale che arricchisce e potenzia l’intervento dei servizi sociali territoriali”.

Nella foto, la Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali, insieme al personale comunale e all’Assistente Sociale, al tavolo permanente sulla povertà con i referenti Caritas

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

http://www.marignano.net

https://t.me/comunesgmarignano

Fb: Comunesgm

Bibliosgm

Lanottedellestreghesgm