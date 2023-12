Codacons su caso Ferragni

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

19 dicembre 2023

CASO FERRAGNI: ECCO TUTTE LE SANZIONI CHE HANNO COINVOLTO I FERRAGNEZ, DA

RACCOLTA FONDI SU GOFUNDME A PUBBLICITA’ A INSTAGRAM DURANTE SANREMO

E FEDEZ IMPUTATO A ROMA PER CALUNNIA, RISCHIA 6 ANNI DI RECLUSIONE

Non solo la finta campagna di solidarietà legata al pandoro Balocco. Chiara

Ferragni e il marito Fedez sono stati coinvolti da altri provvedimenti delle

Autorità e dei tribunali che hanno portato a pesanti sanzioni. Lo ricorda il

Codacons, dopo la multa inflitta dall’Autorità per la concorrenza alle

società riconducibili all’influencer.

Nel 2020 ad esempio la raccolta fondi avviata durante il Covid dai Ferragnez

in favore dell’ospedale San Raffaele fu al centro di una nostra denuncia per

le commissioni ingannevoli applicate ai donatori che, in buona fede,

parteciparono all’iniziativa benefica – ricorda il Codacons – Vicenda che

sfociò in una multa da 1,5 milioni di euro verso Gofundme, piattaforma

scelta da Fedez e Ferragni, per lo “sfruttamento della tragica pandemia in

atto per orientare i consumatori ad effettuare donazioni sulla piattaforma

che, promossa come gratuita, prevede costi e commissioni preimpostate”, “nel

coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della ampia

disponibilità e partecipazione ad effettuare donazioni per le iniziative di

solidarietà e di supporto per il contenimento del Covid-19 e la cura dei

malati” – scriveva l’Antitrust.

Più di recente è stata l’Autorità per le comunicazioni ad attivarsi, con una

multa da 170mila euro alla Rai per la pubblicità occulta fatta da Chiara

Ferragni ad Instagram nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo. Sanzione su

cui ora incombe una istanza del Codacons alla Rai, per capire se la multa

sia stata pagata da Ferragni e da Amadeus, autori dell’illecito, o

dall’azienda, e quindi dai cittadini che la finanziano attraverso il canone.

Infine Fedez – ricorda ancora il Codacons – è attualmente imputato per il

reato di calunnia ai danni dell’associazione, quando per vendicarsi della

denuncia contro la raccolta fondi per il San Raffaele pubblicò delle storie

su Instagram inventando di sana pianta che proprio il Codacons ingannava i

consumatori sul proprio sito, accusa falsa per la quale ora il Tribunale

penale di Roma lo processerà per calunnia, reato grave per il quale rischia

fino a 6 anni di carcere.