(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Casa: Ferrante al tavolo per il “Nuovo piano casa”

Il Sottosegretario al MIT, On. Tullio Ferrante, ha preso parte oggi al tavolo di consultazione per l’adozione del “nuovo Piano Casa” convocato dal Ministro Salvini a cui hanno partecipato diverse associazioni di categoria, ordini professionali, enti, rappresentanti del mondo assicurativo e finanziario. Diverse le idee poste sul tavolo, tra queste, la definizione di forme di partenariato pubblico-privato, l’individuazione delle risorse necessarie anche con attenzione alla finanza di progetto, la conversione di immobili pubblici inutilizzati per finalità abitative, l’attuazione di programmi di rigenerazione urbana per la valorizzazione delle aree dismesse, la semplificazione delle procedure amministrative, urbanistiche ed edilizie connesse al mercato immobiliare e al recupero e regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il tema “casa”, da sempre tra le priorità di Forza Italia e del Presidente Silvio Berlusconi, torna ad essere al centro dell’attenzione con proposte ed iniziative a favore delle fasce deboli della popolazione che non riescono ad accedere né al mercato libero né all’edilizia residenziale pubblica. Il Governo si mostra attento e pronto a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per godere quantomeno dei livelli essenziali di fabbisogno abitativo per lo sviluppo, la dignità e la libertà che merita ciascun essere umano.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma