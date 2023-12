(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 BILANCIO RER, RANCAN (LEGA): “BANDO SPORT, GRAZIE ALLA LEGA SARANNO

FINANZIATI PROGETTI SINO AD OGGI RIMASTI ESCLUSI”

BOLOGNA, 19 DIC – “Una vittoria importante perché grazie a questo

emendamento alla Legge di Bilancio potranno essere finanziati alcuni dei

progetti sportivi che erano rimasti escluso dallo scorso bando, andando ad

ampliare la platea dei beneficiari”. Esulta il capogruppo in consiglio

regionale del Carroccio e segretario Lega Emilia Matteo Rancan al disco

verde dell’assemblea legislativa, nel corso della sessione bilancio, al suo

emendamento che impegna la Giunta affinché, nell’ambito delle somme

disponibili a seguito del riaccertamento, si proceda in sede di

approvazione della legge di assestamento del bilancio ad individuate le

risorse necessarie a dar seguito alla graduatoria del “Programma

straordinario di investimento (LR 5/2018) dedicato a Comuni e Unioni di

Comuni con riguardo agli interventi ammissibili non finanziati in prima

istanza.

“Le risorse stanziate non hanno infatti consentito l’integrale

finanziamento di tutti gli interventi ammissibili compresi nel perimetro

del Parco progetti approvati. Tuttavia i programmi speciali per gli ambiti

locali rivestono una particolare importanza essendo finalizzati al sostegno

di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali,

economiche, ambientali, sociali, culturali e identitarie, nonché di aree

urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di