(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 BILANCIO ER, STRAGLIATI (LEGA): “ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANITARIO, DISCO

VERDE A PROPOSTA LEGA: BASTA CON I RITARDI NEI RIMBORSI E NEI CONGUAGLI”

BOLOGNA, 19 DIC – “Basta con i ritardi nei rimborsi e nei conguagli per le

associazioni di volontariato sanitario. Grazie al lavoro della Lega le

future convenzioni saranno disciplinate da uno schema con precisi criteri

per l’erogazione delle risorse”. Così il consigliere regionale della Lega

Valentina Stragliati esulta all’approvazione del suo ordine del giorno al

bilancio della Regione-Emilia Romagna che mira a risolvere la problematica

che ha messo in seria difficoltà il proseguo delle attività di CRI, ANPAS e

Confraternita Misericordia della Provincia di Piacenza.

“Grazie alla mia proposta l’Asl avrà sei mesi di tempo per verificare la

congruità della documentazione inviata dall’associazione e,

conseguentemente, rimettere i saldi dei rimborsi dovuti, all’organizzazione

di volontariato sanitario e quest’ultima sarà autorizzata a emettere

fatture entro 30 giorni” ha chiarito l’esponente leghista che, sulla

questione, era già intervenuta con un question time lo scorso 28 novembre.

“Le associazioni di volontariato sanitario svolgono servizi fondamentali e

insostituibili di primo soccorso e di trasporto di pazienti dal luogo

dell’incidente o dalla propria abitazione presso gli ospedali o le varie

strutture sanitarie e quindi sostengono diversi costi, che devono essere

rimborsati in base a convenzioni dalle ASL. Come ho avuto modo di

evidenziare nel mio question time portando l’esempio di Piacenza, spesso la

corresponsione dei rimborsi e dei conguagli avviene dopo tanto tempo,

fattore che mette in crisi il sistema” ha aggiunto.