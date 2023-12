(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Toscana. Tenerini, Giani vuol far pagare buco ai cittadini, commissariare Sanità

“Il sistema sanitario della Toscana è sul punto di implodere: blocco delle assunzioni, tagli ai posti letto, liste d’attesa infinite e un deficit da mezzo miliardo di euro. Questo è il risultato ottenuto dal governatore Giani, che adesso pensa di far pagare il buco ai cittadini aumentando l’addizionale Irpef. Sarebbe il colpo di grazia alla nostra regione. Per questo chiediamo di commissariare al più presto la Sanità in Toscana, frenando la voragine causata dal centrosinistra almeno fino alle prossime elezioni”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Coordinatrice di Forza Italia in Provincia di Livorno.

“Sul nostro territorio – aggiunge – continuano a verificarsi episodi sempre più allarmanti, con pazienti che affollano i Pronto soccorso in attesa di ricovero, operazioni che saltano per carenza di personale e perfino screening mammografici che vengono procrastinati. Una situazione allo sbando, frutto di anni di mala gestione che si riversa sui cittadini. Il Pd si assuma le responsabilità del disastro, invece di sperperare i fondi per la sanità e poi chiedere il payback per ripianare i debiti fatti dalla sinistra. Il payback ricade sulle aziende private e non può essere usato in maniera impropria. Pensare di aumentare le tasse ai toscani per colpa del buco creato dalla sinistra, quando non si riescono a garantire nemmeno i livelli minimi di assistenza sanitaria, è semplicemente inaccettabile. Chi ha smantellato la Sanità regionale in questi anni dovrebbe farsi da parte e smetterla con la demagogia. La Toscana ha diritto a un sistema sanitario efficiente, per questo – conclude Tenerini – deve poter voltare pagina all’insegna della competenza, della trasparenza e della serietà”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma