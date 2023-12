Invito stampa: firma rinnovo Protocollo d’intesa per la promozione della salute nella città, martedì 19 dicembre, ore 12 – Sala di Rappresentanza

(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 COMUNE DI PARMA

Invito stampa

Parma, 18 dicembre 2023. Domani, martedì 19 dicembre, alle 12, nella sala di Rappresentanza del Municipio, si svolgerà la firma per il rinnovo del Protocollo d’intesa di promozione della salute nella città, basato sul manifesto “La salute nelle città: bene comune”, sviluppato dall’Health City Think Tank, che delinea le modalità che possono guidare le città a studiare e approfondire i punti determinanti della salute nei propri contesti urbani e a escogitare strategie per migliorare gli stili di vita e lo stato di salute dei cittadini.

Il protocollo sarà firmato da: il Sindaco Michele Guerra per il Comune di Parma, Massimo Fabi, in qualità di Commissario Straordinario dell’Azienda U.S.L. di Parma e in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; Paolo Martelli, Rettore dell’Università di Parma; Maurizio Falzoi, Consigliere delegato dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Parma; Walter Rossi, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma; Rocco Tomasiello, presidente dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma; Rita Lombardini, Presidente dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Parma e Piacenza; Gabriele Raimondi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna; la Presidente dell’Ordine delle Ostetriche Rita Lombardini.

