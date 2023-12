(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 “Report”/ Sgarbi replica al consigliere della Rai Davide di Pietro: “Le

illazioni non sono servizio pubblico”

ROMA – Vittorio Sgarbi replica al consigliere della della Rai Davide di

Pietro:

“La diffida a “Report” è un diritto contro le intimidazioni e le

diffamazioni di chi crede, come in un film, di sostituirsi agli inquirenti

con accuse sommarie, che compromettono la serietà di un programma e di una

rete.

Le illazioni non sono servizio pubblico. Sono insinuazioni come quelle

sulla gerontofilia e cleptomania attribuita da alcuni pettegoli a Davide

di Pietro.

Non sono informazioni, ma pettegolezzi, che vengono da persone

inaffidabili, fatte passare per testimoni.

Consapevole della loro falsità, di Pietro riterrebbe opportuno mandare in

onda una trasmissione che lo accusasse di tali invenzioni?bL’intimidazione

è di “Report”

Nessun “caso” mi riguarda. Io non ho mai, di tanti, acquistato un quadro

rubato.

Chi lo afferma deve essere diffidato”

l’Ufficio Stampa

(Nino Ippolito)