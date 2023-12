(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 FI: Gasparri, 21 gennaio congresso di Roma, rafforziamo nostra organizzazione

“Abbiamo avviato l’organizzazione del congresso romano di Forza Italia che terremo il 21 gennaio con l’obiettivo di rafforzare, rinnovare e impegnare ancora di più la nostra organizzazione territoriale”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che in questi anni ha guidato il partito nella Capitale. “Sarà un percorso a tappe. Venerdì 12 gennaio ascolteremo tutti i rappresentanti delle principali organizzazioni imprenditoriali, produttive, sociali e culturali della città, compresi i responsabili degli Atenei e di numerose realtà istituzionali. Vogliamo raccogliere spunti e idee che discuteremo il giorno dopo, sabato 13 gennaio, durante un’assemblea in cui i militanti faranno le loro proposte e considerazioni. Infine, domenica 21 gennaio si terrà il congresso alla presenza del segretario nazionale Tajani e di tutti i principali esponenti del partito, tra i quali il capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Raccoglieremo i risultati del lavoro fatto in questi anni e apriremo una nuova fase nella quale tutti daranno un contributo importante per una presenza sempre più attiva e capillare di Forza Italia nella Capitale”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma